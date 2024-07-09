KPSS Ön Lisans sınavı geç başvurusu ne zaman? Geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

KPSS Ön Lisans sınav ücreti, 350 TL olarak belirlenmişti.



Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor.



Bu nedenle KPSS Ön Lisans geç başvuru ücreti 525 lira olacak.