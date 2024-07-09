KPSS Ön Lisans sınavı geç başvurusu ne zaman? Geç başvuru ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans geç başvurularının başladığını bildirdi. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Peki, KPSS Ön Lisans sınavı geç başvurusu ne zaman bitecek?
KPSS'nin bu yılki ön lisans oturumu için geç başvuru süreci başladı. ÖSYM'nin belirlediği takvim içinde başvurularını yapmayan memur adayları, gerekli adımları izlyerek geç başvurularını tamamlayabilir. ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS sınavına başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak. Ödemeler başvurusu sırasında internet üzerinden yapılabilir.