KPSS ön lisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2024 KPSS önlisans sınavı için tarih verdi
Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) başvuru süreci devam ederken sınav tarihine yönelik araştırmalar da sürüyor. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? İşte ÖSYM takvimine göre, 2024 KPSS ön lisans sınavı tarihi...
Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) başvuru sürecini geride bırakan adayların gündeminde sınav tarihi var. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı KPSS takvimine göre, KPSS önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.