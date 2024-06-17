KPSS ön lisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2024 KPSS önlisans sınavı için tarih verdi

Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) başvuru süreci devam ederken sınav tarihine yönelik araştırmalar da sürüyor. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? İşte ÖSYM takvimine göre, 2024 KPSS ön lisans sınavı tarihi...

KPSS ön lisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2024 KPSS önlisans sınavı için tarih verdi - 1

Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) başvuru sürecini geride bırakan adayların gündeminde sınav tarihi var. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı KPSS takvimine göre, KPSS önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.


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KPSS ön lisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2024 KPSS önlisans sınavı için tarih verdi - 2

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ön Lisans sınavı için başvurular 13 Haziran – 2 Temmuz tarihleri ​​arasında alınacaktır.

KPSS ön lisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2024 KPSS önlisans sınavı için tarih verdi - 3

KPSS ÖNLİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 KPSS ön lisans sınav sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

KPSS ön lisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2024 KPSS önlisans sınavı için tarih verdi - 4

SINAV GİRİŞ BELGESİ HAKKINDA

2024-KPSS Ön Lisans’a ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi
düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

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