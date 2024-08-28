KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS ön lisans takvimi)

2024 KPSS ön lisans sınavının ne zaman yapılacağıyla ilgili sorgulamalar başladı. Bu hafta ön lisans mezunlarının, memur olabilmesi için yapılacak olan KPSS ön lisans sınavında kaç soru sorulacağı ve sınavın kaç dakika süreceği belli oldu. Peki, 2024 KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS kaç dakika, kaç soru?