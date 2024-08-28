KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS ön lisans takvimi)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavına çok az bir zaman kala, sınavın saat ve soru bilgisi sorgulanıyor. Bu hafta yapılacak olan KPSS ön lisans sınavı öncesinde, adaylar sınava kısa bir süre kala, sınavın saat kaçta başlayacağını, kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2024 KPSS ön lisans sınavı saat kaçta? KPSS sınavı kaç dakika, kaç soru?
2024 KPSS ön lisans sınavının ne zaman yapılacağıyla ilgili sorgulamalar başladı. Bu hafta ön lisans mezunlarının, memur olabilmesi için yapılacak olan KPSS ön lisans sınavında kaç soru sorulacağı ve sınavın kaç dakika süreceği belli oldu. Peki, 2024 KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS kaç dakika, kaç soru?