KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS ön lisans takvimi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavına çok az bir zaman kala, sınavın saat ve soru bilgisi sorgulanıyor. Bu hafta yapılacak olan KPSS ön lisans sınavı öncesinde, adaylar sınava kısa bir süre kala, sınavın saat kaçta başlayacağını, kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2024 KPSS ön lisans sınavı saat kaçta? KPSS sınavı kaç dakika, kaç soru?

KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS ön lisans takvimi) - 1

2024 KPSS ön lisans sınavının ne zaman yapılacağıyla ilgili sorgulamalar başladı. Bu hafta ön lisans mezunlarının, memur olabilmesi için yapılacak olan KPSS ön lisans sınavında kaç soru sorulacağı ve sınavın kaç dakika süreceği belli oldu. Peki, 2024 KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS kaç dakika, kaç soru?

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KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS ön lisans takvimi) - 2

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS sınav takvimiyle birlikte ön lisans sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve sınav 12.15'te sona erecek.

KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS ön lisans takvimi) - 3

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

2024 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak.

Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak olan sınavda soru dağılımı ise şöyle:

KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS ön lisans takvimi) - 4

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