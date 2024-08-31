KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS sınav bilgisi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu için geri sayım başladı. Üniversitelerin ön lisans bölümünden mezun olan adaylar, kamuda işe girebilmek için KPSS ön lisans oturumuna katılım sağlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS ön lisans takvimi sonrasında, KPSS sınavı için tarih, saat ve soru bilgisi belli oldu. Peki, 2024 KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS sınav bilgisi) - 1

2024 KPSS ön lisans sınavı için son hazırlıklar tamamlanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Eylül tarihinde yapılacak olan KPSS ön lisans sınavına binlerce aday katılım sağlayacak. Sınava girecek olan adaylar ise, "KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte KPSS ön lisans oturumu hakkında bilgiler.

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KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS sınav bilgisi) - 2

2024 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS sınav takvimiyle birlikte ön lisans sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve sınav 12.15'te sona erecek.

KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS sınav bilgisi) - 3

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

2024 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak.

Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak olan sınavda soru dağılımı ise şöyle:

KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS sınav bilgisi) - 4

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