KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS sınav bilgisi)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu için geri sayım başladı. Üniversitelerin ön lisans bölümünden mezun olan adaylar, kamuda işe girebilmek için KPSS ön lisans oturumuna katılım sağlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS ön lisans takvimi sonrasında, KPSS sınavı için tarih, saat ve soru bilgisi belli oldu. Peki, 2024 KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?
2024 KPSS ön lisans sınavı için son hazırlıklar tamamlanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Eylül tarihinde yapılacak olan KPSS ön lisans sınavına binlerce aday katılım sağlayacak. Sınava girecek olan adaylar ise, "KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte KPSS ön lisans oturumu hakkında bilgiler.