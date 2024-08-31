KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS sınav bilgisi)

2024 KPSS ön lisans sınavı için son hazırlıklar tamamlanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Eylül tarihinde yapılacak olan KPSS ön lisans sınavına binlerce aday katılım sağlayacak. Sınava girecek olan adaylar ise, "KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte KPSS ön lisans oturumu hakkında bilgiler.