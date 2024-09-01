KPSS ön lisans sınavı yorumları: 2024 KPSS ön lisans sınavı nasıldı, zor muydu?

"O savaş soruları var ya bugünü de not düşsünler tarihe "



"Egemen, Deniz, Ceyhun, Begüm ve Aylin allah sizi bildiği gibi yapsın."



"Dgs sayesinde mantık sorularının hepsini yapmam trajikomik #kpssönlisans"

"#kpssönlisans çiçekçi sorusunu birebir çıkar çıkmaz çiçekçi arkadaşa yazdım bunu çöz dedim"



"Türkçe paragraflarını okurken içim geçti"

"Yürüyen şatoyu 10 yaşından beri izlemem en sevdiğim çizgi film olması ve benim soruyu çözemem kadar saçma bi hayat"