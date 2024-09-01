KPSS ön lisans sınavı yorumları: 2024 KPSS ön lisans sınavı nasıldı, zor muydu?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2024 önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde tamamlandı. Sınava katılım sağlayan memur adayları, sınavda çıkan sorulara dair yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Peki,KPSS ön lisans sınavı nasıldı, zor muydu? İşte KPSS ön lisans sınavı yorumlarından bazıları...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans oturumu geride kaldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara genel yetenek-genel kültür testlerindenn 120 soru soruldu.