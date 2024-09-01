KPSS ön lisans sınavı yorumları: 2024 KPSS ön lisans sınavı nasıldı, zor muydu?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2024 önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde tamamlandı. Sınava katılım sağlayan memur adayları, sınavda çıkan sorulara dair yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Peki,KPSS ön lisans sınavı nasıldı, zor muydu? İşte KPSS ön lisans sınavı yorumlarından bazıları...

KPSS ön lisans sınavı yorumları: 2024 KPSS ön lisans sınavı nasıldı, zor muydu? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans oturumu geride kaldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara genel yetenek-genel kültür testlerindenn 120 soru soruldu.

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KPSS ön lisans sınavı yorumları: 2024 KPSS ön lisans sınavı nasıldı, zor muydu? - 2

KPSS ÖNLİSANS SINAVI SORU YORUMLARI

"Kpss'de 1957 Nobel edebiyat ödülü sorusu soruldu dedim kesin Sartre'dir Albert Camus çıktı az okuyorum "

"Sınavın kolaylığı şaka mı #kpssönlisans"

"Miyazaki sorusuna denk gelince sonunda çözebileceğim bı soru mutluluğu geldi"

"genel kültürüm sıfırmış, geçmiş olsun
#kpssönlisans"

"Tarih sorularını İlber Ortaylı mı hazırladı?"

KPSS ön lisans sınavı yorumları: 2024 KPSS ön lisans sınavı nasıldı, zor muydu? - 3

"O savaş soruları var ya bugünü de not düşsünler tarihe "

"Egemen, Deniz, Ceyhun, Begüm ve Aylin allah sizi bildiği gibi yapsın."

"Dgs sayesinde mantık sorularının hepsini yapmam trajikomik #kpssönlisans"

"#kpssönlisans çiçekçi sorusunu birebir çıkar çıkmaz çiçekçi arkadaşa yazdım bunu çöz dedim"

"Türkçe paragraflarını okurken içim geçti"

"Yürüyen şatoyu 10 yaşından beri izlemem en sevdiğim çizgi film olması ve benim soruyu çözemem kadar saçma bi hayat"

KPSS ön lisans sınavı yorumları: 2024 KPSS ön lisans sınavı nasıldı, zor muydu? - 4

"Yanlışlıkla yemek tarifi kitabından sorumlu tutmuşsunuz hocam lütfen başa alabilir miyiz"

"Sınav güzeldi, umarım bu son girişim olur #KPSSÖnLisans"

"Egemen karanfili kesin almıştır #kpssönlisans"

"Allah aşkına genel kültür neydi hukuk mu okuyoruz naapıyoruz?"

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