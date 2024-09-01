KPSS ön lisans sınavından çıkan adayların gündeminde verilmeyen şeker var... Neden şeker vermediniz?

ÖSYM'nin sınavlarında kalem, silgi, kalemtıraşın yanı sıra şeker de verilmekteydi. Ancak yaklaşık 1,5 milyon adayın katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumunda bu kez şeker verilmedi. Sınava giren adaylar, sitemlerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi ve yetkililere "neden şeker vermediz?" sorularıyla seslendi. İşte o yorumlardan bazıları...