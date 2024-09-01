KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ön lisans sonuçları için tarih verdi

KPSS ön lisans sonuçları 1 Eylül tarihli sınavın hemen ardından gündeme geldi. 120 sorudan oluşan sınavdan alacakları puanı merak eden memur adayları, ÖSYM takvimini araştırıyor. ÖSYM KPSS ön lisans sonuçları için tarih bilgisi vermişti. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ön lisans sonuçları için tarih verdi - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu tamamlandı. Sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2 bin 535 engelli adayın katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer aldı.

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KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ön lisans sonuçları için tarih verdi - 2

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuç tarihine odaklandı. Ösym takvimine göre, KPSS ön lisans sonuçları eylül ayının son haftasında ilan edilecek. Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ön lisans sonuçları için tarih verdi - 3

Adaylar, KPSS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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