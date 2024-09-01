KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ön lisans sonuçları için tarih verdi
KPSS ön lisans sonuçları 1 Eylül tarihli sınavın hemen ardından gündeme geldi. 120 sorudan oluşan sınavdan alacakları puanı merak eden memur adayları, ÖSYM takvimini araştırıyor. ÖSYM KPSS ön lisans sonuçları için tarih bilgisi vermişti. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu tamamlandı. Sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2 bin 535 engelli adayın katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer aldı.