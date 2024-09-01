KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ön lisans sonuçları için tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu tamamlandı. Sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2 bin 535 engelli adayın katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer aldı.