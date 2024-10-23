KPSS ön lisans tercih ekranı 2024: KPSS ön lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

2024 KPSS ön lisans tercihlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercih yapmak için bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. KPSS ön lisans tercihleri ÖSYM üzerinden yayımlanacak olan kılavuza göre gerçekleşecek. Peki, 2024 KPSS ön lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?