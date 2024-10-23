KPSS ön lisans tercih ekranı 2024: KPSS ön lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamuda 2 yıllık üniversite mezunları için ayrılan boş kontenjanlara tercih yapacak olan adaylar, gözlerini KPSS ön lisans tercih kılavuzuna çevirdi. Peki, 2024 KPSS ön lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

KPSS ön lisans tercih ekranı 2024: KPSS ön lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? - 1

2024 KPSS ön lisans tercihlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercih yapmak için bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. KPSS ön lisans tercihleri ÖSYM üzerinden yayımlanacak olan kılavuza göre gerçekleşecek. Peki, 2024 KPSS ön lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

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KPSS ön lisans tercih ekranı 2024: KPSS ön lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? - 2

2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ön lisans tercihleri için tarih açıklaması bekleniyor.

2024 KPSS ön lisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek.

KPSS ön lisans tercih ekranı 2024: KPSS ön lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? - 3

KPSS ön lisans tercih takviminin ekim ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

KPSS ön lisans tercih ekranı 2024: KPSS ön lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? - 4

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS ön lisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden

T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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