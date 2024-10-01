KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS ön lisans tercih kılavuzu)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans tercihlerinin ne zaman başlayacağı, branş bazında sıralamaların açıklanmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. KPSS ön lisans sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM duyurusuna çevirdi. Peki, 2024 KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?

KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS ön lisans tercih kılavuzu) - 1

2024 KPSS ön lisans tercihleri için geri sayım başladı. Ön lisans sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarına göre ÖSYM üzerinden tercih yapacak. Peki, 2024 KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?

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KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS ön lisans tercih kılavuzu) - 2

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024 KPSS Önlisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek.

KPSS önlisans tercih takviminin önümüzdeki ay (ekim) içerisinde duyurulması bekleniyor.

KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS ön lisans tercih kılavuzu) - 3

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans'a (2024-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.

KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS ön lisans tercih kılavuzu) - 4

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

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