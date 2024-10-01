KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS ön lisans tercih kılavuzu)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans tercihlerinin ne zaman başlayacağı, branş bazında sıralamaların açıklanmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. KPSS ön lisans sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM duyurusuna çevirdi. Peki, 2024 KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?
2024 KPSS ön lisans tercihleri için geri sayım başladı. Ön lisans sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarına göre ÖSYM üzerinden tercih yapacak. Peki, 2024 KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?