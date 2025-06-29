KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2025 KPSS sınav takvimi

2025 KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri, KPSS lisans başvuruları devam ederken, memur adaylarının gündeminde yer almaya başladı. Geçtiğimiz yıl KPSS ön lisans oturumu 1 Eylül, ortaöğretim oturumu ise 15 Eylül’de gerçekleştirilmişti. Peki, bu yıl KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2025 KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı yapılacak mı?