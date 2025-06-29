KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2025 KPSS sınav takvimi

2025 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında lisans başvurularının başlamasıyla birlikte, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde sınava girecek adaylar için başvuru tarihleri merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), her yıl yayımladığı sınav takvimi ile bu süreçte adaylara rehberlik ediyor. Peki, 2025 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2025 KPSS sınav takvimi - 1

2025 KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri, KPSS lisans başvuruları devam ederken, memur adaylarının gündeminde yer almaya başladı. Geçtiğimiz yıl KPSS ön lisans oturumu 1 Eylül, ortaöğretim oturumu ise 15 Eylül’de gerçekleştirilmişti. Peki, bu yıl KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2025 KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı yapılacak mı?

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KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2025 KPSS sınav takvimi - 2

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir gerçekleştirilmektedir. ÖSYM tarafından 2024 yılında sınavlar organize edildi. Bu yıl KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları yapılmayacak.

2026 yılında ön lisans ve ortaöğretim seviyesinde sınavlar organize edilecek.

KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2025 KPSS sınav takvimi - 3

2025 KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS lisans başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde osym.gov.tr üzerinden alınmaya başladı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül’de gerçekleştirilecek.

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