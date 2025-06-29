KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2025 KPSS sınav takvimi
2025 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında lisans başvurularının başlamasıyla birlikte, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde sınava girecek adaylar için başvuru tarihleri merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), her yıl yayımladığı sınav takvimi ile bu süreçte adaylara rehberlik ediyor. Peki, 2025 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
2025 KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri, KPSS lisans başvuruları devam ederken, memur adaylarının gündeminde yer almaya başladı. Geçtiğimiz yıl KPSS ön lisans oturumu 1 Eylül, ortaöğretim oturumu ise 15 Eylül’de gerçekleştirilmişti. Peki, bu yıl KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2025 KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı yapılacak mı?