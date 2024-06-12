KPSS önlisans başvuruları 2024: KPSS önlisans başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? (ÖSYM AİS başvuru ekranı)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans başvuruları için geri sayım başladı. Üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olanların, kamuya girmek için katılım sağlayacakları KPSS önlisans sınavı öncesinde, başvuru ekranının erişime açılması bekleniyor. Peki, 2024 KPSS önlisans başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS önlisans başvuruları 2024: KPSS önlisans başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? (ÖSYM AİS başvuru ekranı) - 1

2024 KPSS önlisans başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan kişilerin katılım sağlayacakları KPSS önlisans sınavı öncesinde başvuruların başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS önlisans başvuruları için tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS önlisans başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

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KPSS önlisans başvuruları 2024: KPSS önlisans başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? (ÖSYM AİS başvuru ekranı) - 2

2024 KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS önlisans başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; KPSS önlisans sınavı başvuruları 13 Haziran 2024 Perşembe günü başlayacak. Başvurular 2 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

KPSS önlisans başvuruları 2024: KPSS önlisans başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? (ÖSYM AİS başvuru ekranı) - 3

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını 13 Haziran 2024 tarihinden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

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KPSS önlisans başvuruları 2024: KPSS önlisans başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? (ÖSYM AİS başvuru ekranı) - 4

2024 KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı KPSS takvimi sonrasında önlisans sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS önlisans sınavı 1 Eylül'de yapılacak.

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