KPSS önlisans başvuruları 2024: KPSS önlisans başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? (ÖSYM AİS başvuru ekranı)

2024 KPSS önlisans başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan kişilerin katılım sağlayacakları KPSS önlisans sınavı öncesinde başvuruların başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS önlisans başvuruları için tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS önlisans başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?