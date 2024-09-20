KPSS Önlisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM duyurular ekranında

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Önlisans sonuç duyurusu ardından gözler branş sıralamalarına çevrildi. Peki, KPSS Önlisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak?

KPSS Önlisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM duyurular ekranında - 1

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

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KPSS Önlisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM duyurular ekranında - 2

Adayların, kendi ile aynı anda sınava girdikleri adaylarla kendilerini karşılaştırmasına olanak sağlayan branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından ilan edilecek.

KPSS Önlisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM duyurular ekranında - 3

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ BAZINDA SIRAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilmiş, branş bazunda sıralamalar 10 Eylül tarihinde paylaşılmıştı. 2024 yılı önlisans branş bazında sıralamalarının 3 hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

KPSS Önlisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM duyurular ekranında - 4

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

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