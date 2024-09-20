KPSS Önlisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM duyurular ekranında
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Önlisans sonuç duyurusu ardından gözler branş sıralamalarına çevrildi. Peki, KPSS Önlisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.