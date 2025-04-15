KPSS Önlisans ne zaman yapılacak? Bu yıl Önlisans KPSS var mı?

Üniversitelerin iki yıl eğitim veren önlisans bölümlerinden mezun yüz binlerce kişi, KPSS'nin kendileri için düzenlenen oturumuna odaklandı. ÖSYM'nin iki yıl ara ile düzenlediği KPSS Önlisans oturumunun tarihi ilgili kişilerin gündeminde yer alıyor. Peki, KPSS Önlisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS Önlisans ne zaman yapılacak? Bu yıl Önlisans KPSS var mı? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak 2026-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) önlisans oturumuna geri sayım başladı. Son olarak 2024'te düzenlenen oturumun bir sonraki etabı gelecek sene organize edilecek. İşte, Önlisans KPSS hakkında son bilgiler...

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KPSS Önlisans ne zaman yapılacak? Bu yıl Önlisans KPSS var mı? - 2

2026 ÖNLİSANS KPSS OTURUMU NE ZAMAN?

KPSS'nin önlisans oturumu son olarak 1 Eylül 2024 Pazar günü yapılmıştı.

Gelecek sene düzenlenecek KPSS Önlisans oturumunun da 2026'nın eylül ya da ekim aylarında organize edileği tahmin ediliyor.

Sınavın net tarihi, ÖSYM'nin 2026 sınav takvimini netleştirmesiyle belli olacak.

KPSS Önlisans ne zaman yapılacak? Bu yıl Önlisans KPSS var mı? - 3

BİR MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU

2024 KPSS Önlisans sınavına, 1 milyon 205 bin 899 aday başvurmuştu.

2 bin 535 engelli adayın da katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer almış, sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada görev yapmıştı.

Öte yandan sınavın sonuçları da 20 Eylül 2024'te adayların erişimine açılmıştı.

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