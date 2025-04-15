KPSS Önlisans ne zaman yapılacak? Bu yıl Önlisans KPSS var mı?

BİR MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU

2024 KPSS Önlisans sınavına, 1 milyon 205 bin 899 aday başvurmuştu.



2 bin 535 engelli adayın da katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer almış, sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada görev yapmıştı.



Öte yandan sınavın sonuçları da 20 Eylül 2024'te adayların erişimine açılmıştı.