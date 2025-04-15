KPSS Önlisans ne zaman yapılacak? Bu yıl Önlisans KPSS var mı?
Üniversitelerin iki yıl eğitim veren önlisans bölümlerinden mezun yüz binlerce kişi, KPSS'nin kendileri için düzenlenen oturumuna odaklandı. ÖSYM'nin iki yıl ara ile düzenlediği KPSS Önlisans oturumunun tarihi ilgili kişilerin gündeminde yer alıyor. Peki, KPSS Önlisans sınavı ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak 2026-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) önlisans oturumuna geri sayım başladı. Son olarak 2024'te düzenlenen oturumun bir sonraki etabı gelecek sene organize edilecek. İşte, Önlisans KPSS hakkında son bilgiler...