KPSS önlisans sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sınav giriş yerleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) AİS ekranı üzerinden yayımlanan KPSS önlisans sınav giriş yerleriyle birlikte, adaylar sınav giriş belgelerine erişebilecek. Adayların sınav günü KPSS sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, 2024 KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

KPSS önlisans sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı) - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı.

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS önlisans sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı) - 2

KPSS ÖNLİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2024-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 22 Ağustos 2024 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

KPSS önlisans sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı) - 3

KPSS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS önlisans sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı) - 4

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

DAHA FAZLA GÖSTER