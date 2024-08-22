KPSS önlisans sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sınav giriş yerleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) AİS ekranı üzerinden yayımlanan KPSS önlisans sınav giriş yerleriyle birlikte, adaylar sınav giriş belgelerine erişebilecek. Adayların sınav günü KPSS sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, 2024 KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı.