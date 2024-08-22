KPSS önlisans sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

KPSS ÖNLİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2024-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 22 Ağustos 2024 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.