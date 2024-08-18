KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

2024 KPSS önlisans sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih beklentisi sürüyor. Bu yılın yayımlanan KPSS takvimi sonrasında KPSS önlisans sınavının yapılacağı tarih belli oldu. Sınava kısa bir zaman kala ise sınav giriş yerlerinin yayımlanması bekleniyor. Peki, 2024 KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?