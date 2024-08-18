KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS sınav takvimi)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sınav yerleri için tarih araştırmaları sürüyor. Bu yıl 1 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan 2024 KPSS önlisans sınavı öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan adaylar hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediyor. Peki, KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 KPSS önlisans sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih beklentisi sürüyor. Bu yılın yayımlanan KPSS takvimi sonrasında KPSS önlisans sınavının yapılacağı tarih belli oldu. Sınava kısa bir zaman kala ise sınav giriş yerlerinin yayımlanması bekleniyor. Peki, 2024 KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?