KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sınav yerleri için tarih araştırmaları sürüyor. Bu yıl 1 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan 2024 KPSS önlisans sınavı öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan adaylar hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediyor. Peki, KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS sınav takvimi) - 1

2024 KPSS önlisans sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih beklentisi sürüyor. Bu yılın yayımlanan KPSS takvimi sonrasında KPSS önlisans sınavının yapılacağı tarih belli oldu. Sınava kısa bir zaman kala ise sınav giriş yerlerinin yayımlanması bekleniyor. Peki, 2024 KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS sınav takvimi) - 2

ÖSYM, KPSS önlisans sınav giriş belgelerine ilişkin bilgilendirmede bulunmadı. Ancak söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS sınav takvimi) - 3

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Ağustos ayının son haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.

KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS sınav takvimi) - 4

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2024 yılı KPSS takvimine göre, KPSS önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

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