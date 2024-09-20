KPSS önlisans sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuçları sorgulama ekranı)

2024 KPSS önlisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2024 KPSS önlisans sonuçları belli oldu ve tüm gözler tercih işlemlerinin başlayacağı tarihe çevrildi. İşte ÖSYM sonuç sorgulama sayfası.