KPSS önlisans sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuçları sorgulama ekranı)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sonuçları açıklandı. Önlisans sonuçları sınava katılım sağlayan adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan adaylar, kamuda memur olarak çalışabilmek için 1 Eylül'de KPSS önlisans sınavlarına katılmıştı. Şimdi ise gözler KPSS önlisans tercihlerinde olacak. İşte 2024 KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı.

KPSS önlisans sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 1

2024 KPSS önlisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları açıklandı.  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2024 KPSS önlisans sonuçları belli oldu ve tüm gözler tercih işlemlerinin başlayacağı tarihe çevrildi. İşte ÖSYM sonuç sorgulama sayfası.

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KPSS önlisans sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 2

2024 KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

KPSS önlisans sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 3

KPSS ÖNLİSANS ATAMA PUANLARI

KPSS önlisans atama puanları, kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor.

KPSS tarafından geçtiğimiz yıllarda atama ve yerleştirme puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS önlisans sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 4

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS önlisans sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 5

KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans sınavı adaylarının cevap kâğıtları ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevaplarıyla soruların cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 20 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

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