KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS önlisans sonuç sorgulama)

2024 KPSS önlisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 1 Eylül'de yapılan sınavın ardından adayların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?