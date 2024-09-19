KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS önlisans sonuç sorgulama)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sonuçları, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan adaylar, kamuda memur olarak çalışabilmek için 1 Eylül'de KPSS önlisans sınavlarına katılmıştı. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS önlisans sonuç sorgulama) - 1

2024 KPSS önlisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 1 Eylül'de yapılan sınavın ardından adayların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS önlisans sonuç sorgulama) - 2

2024 KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi sonrasında KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 2024 KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak. Sonuçların saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS önlisans sonuç sorgulama) - 3

KPSS ÖNLİSANS ATAMA PUANLARI

KPSS önlisans atama puanları, kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor.

KPSS tarafından geçtiğimiz yıllarda atama ve yerleştirme puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS önlisans sonuç sorgulama) - 4

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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