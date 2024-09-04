KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS önlisans sonuç tarihi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleşen KPSS önlisans sınavı sonrasında, sınava katılım sağlayan adaylar sonuç tarihini araştırmaya başladı. Peki, 2024 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS önlisans sonuç tarihi) - 1

2024 KPSS önlisans sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, KPSS önlisans sonuç tarihi belli oldu. Peki, 2024 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS önlisans sonuç tarihi) - 2

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 2024 KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS önlisans sonuç tarihi) - 3

SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, KPSS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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