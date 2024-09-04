KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM KPSS önlisans sonuç tarihi)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleşen KPSS önlisans sınavı sonrasında, sınava katılım sağlayan adaylar sonuç tarihini araştırmaya başladı. Peki, 2024 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 KPSS önlisans sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, KPSS önlisans sonuç tarihi belli oldu. Peki, 2024 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?