KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2024 önlisans sonuç tarihi
KPSS önlisans sonuçları sınavın hemen ardından gündeme geldi. Lisans düzeyinde gerçekleştirilen KPSS oturumuna katılım sağlayan vatandaşlar, ÖSYM takvimini inceliyor. Peki, KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre, KPSS 2024 önlisans sonuç tarihi...
Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans programından mezun olanların katılım sağladığı KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı.