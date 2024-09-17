KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2024 önlisans sonuç tarihi

KPSS önlisans sonuçları sınavın hemen ardından gündeme geldi. Lisans düzeyinde gerçekleştirilen KPSS oturumuna katılım sağlayan vatandaşlar, ÖSYM takvimini inceliyor. Peki, KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre, KPSS 2024 önlisans sonuç tarihi...

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2024 önlisans sonuç tarihi - 1

Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans programından mezun olanların katılım sağladığı KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi.  Sınav telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı.

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KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2024 önlisans sonuç tarihi - 2

KPSS Önlisans sınavı sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile günler öncesinden duyuruldu.

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2024 önlisans sonuç tarihi - 3

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre, KPSS önlisans sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2024 önlisans sonuç tarihi - 4

Sınav sonuçları, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenilebilecek.

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