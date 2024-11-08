KPSS önlisans tercih takvimi 2024: KPSS önlisans tercihleri ne zaman yapılacak?

2024 KPSS önlisans tercihlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarından aldıkları puana göre, kamuda 2 yıllık üniversite mezunları için ayrılan kontenjanlara tercih yapacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2024 KPSS önlisans tercihleri ne zaman yapılacak?