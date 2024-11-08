KPSS önlisans tercih takvimi 2024: KPSS önlisans tercihleri ne zaman yapılacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans tercih takvimi için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuru sonrasında kamuda, 2 yıllık üniversite mezunları alımı için tercih alımı yapılacak. Peki, 2024 KPSS önlisans tercihleri ne zaman yapılacak?
2024 KPSS önlisans tercihlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarından aldıkları puana göre, kamuda 2 yıllık üniversite mezunları için ayrılan kontenjanlara tercih yapacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2024 KPSS önlisans tercihleri ne zaman yapılacak?