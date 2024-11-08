KPSS önlisans tercih takvimi 2024: KPSS önlisans tercihleri ne zaman yapılacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans tercih takvimi için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuru sonrasında kamuda, 2 yıllık üniversite mezunları alımı için tercih alımı yapılacak. Peki, 2024 KPSS önlisans tercihleri ne zaman yapılacak?

KPSS önlisans tercih takvimi 2024: KPSS önlisans tercihleri ne zaman yapılacak? - 1

2024 KPSS önlisans tercihlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarından aldıkları puana göre, kamuda 2 yıllık üniversite mezunları için ayrılan kontenjanlara tercih yapacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2024 KPSS önlisans tercihleri ne zaman yapılacak?

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KPSS önlisans tercih takvimi 2024: KPSS önlisans tercihleri ne zaman yapılacak? - 2

2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ön lisans tercihleri için tarih açıklaması bekleniyor.

2024 KPSS ön lisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek.

KPSS ön lisans tercih takviminin kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

KPSS önlisans tercih takvimi 2024: KPSS önlisans tercihleri ne zaman yapılacak? - 3

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS ön lisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden

T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

KPSS önlisans tercih takvimi 2024: KPSS önlisans tercihleri ne zaman yapılacak? - 4

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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