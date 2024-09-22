KPSS önlisans tercih takvimi merak ediliyor: KPSS önlisans tercihleri ne zaman?

1 Eylül'de düzenlenen KPSS Önlisans sonuçları açıklandı. Sonuç duyurusu ardından gözler tercih takvimine çevrildi. ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzla tercih tarihleri duyurulacak. Peki, KPSS önlisans tercihleri ne zaman?

KPSS önlisans tercih takvimi merak ediliyor: KPSS önlisans tercihleri ne zaman? - 1

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuç duyurusu ardından tercih süreci için araştırmalar başladı.2024 KPSS Önlisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek.

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KPSS önlisans tercih takvimi merak ediliyor: KPSS önlisans tercihleri ne zaman? - 2

KPSS önlisans tercih takviminin önümüzdeki ay (ekim) içerisinde duyurulması bekleniyor.

KPSS önlisans tercih takvimi merak ediliyor: KPSS önlisans tercihleri ne zaman? - 3

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

KPSS önlisans tercih takvimi merak ediliyor: KPSS önlisans tercihleri ne zaman? - 4

KPSS ÖNLİSANS ATAMA PUANLARI

KPSS önlisans atama puanları, kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor.

KPSS tarafından geçtiğimiz yıllarda atama ve yerleştirme puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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