KPSS önlisans tercih takvimi merak ediliyor: KPSS önlisans tercihleri ne zaman?
1 Eylül'de düzenlenen KPSS Önlisans sonuçları açıklandı. Sonuç duyurusu ardından gözler tercih takvimine çevrildi. ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzla tercih tarihleri duyurulacak. Peki, KPSS önlisans tercihleri ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuç duyurusu ardından tercih süreci için araştırmalar başladı.2024 KPSS Önlisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek.