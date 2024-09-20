KPSS önlisans tercihleri ne zaman? (2024 KPSS önlisans tercih kılavuzu)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans tercihlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. 20 Eylül'de açıklanan KPSS önlisans sonuçlarının ardından, adaylar memur olabilmek için sınavdan aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Peki, 2024 KPSS önlisans tercihleri ne zaman?

KPSS önlisans tercihleri ne zaman? (2024 KPSS önlisans tercih kılavuzu) - 1

2024 KPSS önlisans tercih kılavuzu için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2024 KPSS önlisans tercih kılavuzuyla birlikte, memur olmak isteyen adayların tercih işlemleri başlayacak. Peki, KPSS önlisans tercihleri ne zaman?

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KPSS önlisans tercihleri ne zaman? (2024 KPSS önlisans tercih kılavuzu) - 2

KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 2024 KPSS önlisans tercih tarihlerine çevrildi.

KPSS önlisans tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı fakat açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

KPSS önlisans tercihleri ne zaman? (2024 KPSS önlisans tercih kılavuzu) - 3

KPSS ÖNLİSANS ATAMA PUANLARI

KPSS önlisans atama puanları, kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor.

KPSS tarafından geçtiğimiz yıllarda atama ve yerleştirme puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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