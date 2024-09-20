KPSS önlisans tercihleri ne zaman? (2024 KPSS önlisans tercih kılavuzu)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans tercihlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. 20 Eylül'de açıklanan KPSS önlisans sonuçlarının ardından, adaylar memur olabilmek için sınavdan aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Peki, 2024 KPSS önlisans tercihleri ne zaman?
2024 KPSS önlisans tercih kılavuzu için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2024 KPSS önlisans tercih kılavuzuyla birlikte, memur olmak isteyen adayların tercih işlemleri başlayacak. Peki, KPSS önlisans tercihleri ne zaman?