KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar açıklandı (2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim branş sıralaması)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavları sonrasında, adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında 2024 KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamaları Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar nedir, nasıl sorgulanır?

KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar açıklandı (2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim branş sıralaması) - 1

2024 KPSS ortaöğretim branş sıralamaları, sınavlara katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı. Peki, KPSS ortaöğretim branş sıralaması nedir, nasıl sorgulanır?

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KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar açıklandı (2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim branş sıralaması) - 2

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim’e (2024-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.

KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar açıklandı (2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim branş sıralaması) - 3

BRANŞ SIRALAMALARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

2024 KPSS BRANŞ SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar açıklandı (2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim branş sıralaması) - 4

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş bazında sıralamalar; adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz.

Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (e-okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

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