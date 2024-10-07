KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar açıklandı (2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim branş sıralaması)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavları sonrasında, adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında 2024 KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamaları Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar nedir, nasıl sorgulanır?
2024 KPSS ortaöğretim branş sıralamaları, sınavlara katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı. Peki, KPSS ortaöğretim branş sıralaması nedir, nasıl sorgulanır?