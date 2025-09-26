KPSS ortaöğretim (lise) sınav tarihi 2025: KPSS ortaöğretim bu yıl var, ne zaman yapılacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) ortaöğretim başvuruları için geri sayım başladı. Lise mezunu olan ve lise mezunlarına ayrılan KPSS kontenjanından yararlanarak memur olmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak sınav öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Her 2 yıl da bir yapılan KPSS ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı gündemde. Peki, 2025 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
2025 KPSS ortaöğretim sınavı başvurularının ne zaman başlayacağı, sınav tarihini merak eden memur adaylarının gündeminde yer alıyor. Kamuda lise mezunlarına ayrılan kontenjanlar için KPSS ortaöğretim sınavına girecek olan adaylar, bu yıl KPSS lise sınavının olup olmayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.