KPSS ortaöğretim (lise) sınav tarihi 2025: KPSS ortaöğretim bu yıl var, ne zaman yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

ÖSYM tarafından her 2 yıl da bir düzenlenen KPSS ortaöğretim oturumu, memur olmak isteyen adaylar için önemli sınavlardan biri.



KPSS ortaöğretim oturumuna, lise mezunları veya sınav yılı içinde mezun olacak olan lise son sınıf öğrencileri katılım sağlayabiliyor.