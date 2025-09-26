KPSS ortaöğretim (lise) sınav tarihi 2025: KPSS ortaöğretim bu yıl var, ne zaman yapılacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) ortaöğretim başvuruları için geri sayım başladı. Lise mezunu olan ve lise mezunlarına ayrılan KPSS kontenjanından yararlanarak memur olmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak sınav öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Her 2 yıl da bir yapılan KPSS ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı gündemde. Peki, 2025 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

2025 KPSS ortaöğretim sınavı başvurularının ne zaman başlayacağı, sınav tarihini merak eden memur adaylarının gündeminde yer alıyor. Kamuda lise mezunlarına ayrılan kontenjanlar için KPSS ortaöğretim sınavına girecek olan adaylar, bu yıl KPSS lise sınavının olup olmayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.

2025 KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor.

KPSS Ortaöğretim oturumu, 2024 yılında yapıldığı için 2025 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2026 yılında organize edilecek. Sınavın net tarihi ise yayımlanacak olan 2026 sınav takvimiyle birlikte belli olacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

ÖSYM tarafından her 2 yıl da bir düzenlenen KPSS ortaöğretim oturumu, memur olmak isteyen adaylar için önemli sınavlardan biri.

KPSS ortaöğretim oturumuna, lise mezunları veya sınav yılı içinde mezun olacak olan lise son sınıf öğrencileri katılım sağlayabiliyor.

