KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav bilgisi)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavına kısa bir zaman kala, sınav tarihi adaylar tarafından sorgulanıyor. Lise mezunu adayların katılım sağlayacağı 2024 KPSS ortaöğretim sınavının, ÖSYM tarafından ne zaman, hangi gün yapılacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ortaöğretim sınav yerleri sonrasında, sınav giriş belgelerini alan adaylar gözlerini sınav tarihine çevirdi. KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?
2024 KPSS ortaöğretim adayları, ÖSYM tarafından bu hafta yapılacak olan sınavın tarihini sorgulamaya başladı. KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerine erişen adaylar şimdi de sınavın yapılacağı günü bekliyor. Sınav öncesinde son hazırlıklarını tamamlamak isteyen adaylar, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?