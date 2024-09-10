KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav bilgisi)

2024 KPSS ortaöğretim adayları, ÖSYM tarafından bu hafta yapılacak olan sınavın tarihini sorgulamaya başladı. KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerine erişen adaylar şimdi de sınavın yapılacağı günü bekliyor. Sınav öncesinde son hazırlıklarını tamamlamak isteyen adaylar, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?