KPSS (ortaöğretim, önlisans) tercihleri ne zaman? Gözler ÖSYM tercih duyurusunda

Kamu personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim ve önlisans tercihlerinin ne zaman başlayacağı, lise ve üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak 2024 KPSS tercih takvimi sonrasında, ortaöğretim ve önlisans tercihleri başlayacak. Peki, 2024 KPSS (ortaöğretim, önlisans) tercihleri ne zaman?

KPSS (ortaöğretim, önlisans) tercihleri ne zaman? Gözler ÖSYM tercih duyurusunda - 1

2024 KPSS (ortaöğretim, önlisans) tercihleri için geri sayım başladı. Lise ve 2 yıllık önlisans mezunu adayların, kamuda görev alabilmek için yapacakları tercih işlemleri öncesinde gözler ÖSYM duyurusuna çevrildi. Peki, 2024 KPSS (ortaöğretim, önlisans) tercihleri ne zaman?

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KPSS (ortaöğretim, önlisans) tercihleri ne zaman? Gözler ÖSYM tercih duyurusunda - 2

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 20 Eylül'de açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 4 Ekim'de açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.

ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemleri ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıl ortaöğretim ve önlisans tercihleri 21 Aralık'ta başlamıştı.

Buna göre; 2024 KPSS ortaöğretim ve önlisans tercih kılavuzunun aralık ayının son haftalarında yayımlanması bekleniyor.

KPSS (ortaöğretim, önlisans) tercihleri ne zaman? Gözler ÖSYM tercih duyurusunda - 3

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS (ortaöğretim, önlisans) tercihleri ne zaman? Gözler ÖSYM tercih duyurusunda - 4

KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NE OLUNUR?

2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler geçtiğimiz yılın KPSS taban ve tavan puanlara çevrildi.

Geçmiş yıllardaki taban ve tavan puanları sayesinde, adaylar bu sene yapacakları bölüm tercihleri öncesi fikir sahibi olabilecek.

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