KPSS (ortaöğretim, önlisans) tercihleri ne zaman? Gözler ÖSYM tercih duyurusunda

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 20 Eylül'de açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 4 Ekim'de açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.



ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemleri ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıl ortaöğretim ve önlisans tercihleri 21 Aralık'ta başlamıştı.



Buna göre; 2024 KPSS ortaöğretim ve önlisans tercih kılavuzunun aralık ayının son haftalarında yayımlanması bekleniyor.