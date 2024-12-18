KPSS (ortaöğretim, önlisans) tercihleri ne zaman? Gözler ÖSYM tercih duyurusunda
Kamu personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim ve önlisans tercihlerinin ne zaman başlayacağı, lise ve üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak 2024 KPSS tercih takvimi sonrasında, ortaöğretim ve önlisans tercihleri başlayacak. Peki, 2024 KPSS (ortaöğretim, önlisans) tercihleri ne zaman?
2024 KPSS (ortaöğretim, önlisans) tercihleri için geri sayım başladı. Lise ve 2 yıllık önlisans mezunu adayların, kamuda görev alabilmek için yapacakları tercih işlemleri öncesinde gözler ÖSYM duyurusuna çevrildi. Peki, 2024 KPSS (ortaöğretim, önlisans) tercihleri ne zaman?