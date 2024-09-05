KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM Lise KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, KPSS ortaöğretim sınav yerleri sorgulama ekranı ile sınav giriş belgelerini edinebilecek. KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi adayların sınav günü yanında bulundurması gereken belgelerden biri.
2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri, sınava sayılı günler kala adayların gündemindeydiı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.