KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM Lise KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Yapılan duyuruda; "15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2024-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 5 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

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