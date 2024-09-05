KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM Lise KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, KPSS ortaöğretim sınav yerleri sorgulama ekranı ile sınav giriş belgelerini edinebilecek. KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi adayların sınav günü yanında bulundurması gereken belgelerden biri.

KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM Lise KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı) - 1

2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri, sınava sayılı günler kala adayların gündemindeydiı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)  KPSS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

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KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM Lise KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı) - 2

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri 5 Eylül itibariyle açıklandı. 

KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM Lise KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı) - 3

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Yapılan duyuruda; "15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2024-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 5 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM Lise KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı) - 4

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, KPSS ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; KPSS ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

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