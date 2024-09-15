KPSS ortaöğretim sınav kitapçıkları görüntüleme ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

KPSS lisans ve ön lisan sınavının soruları aynı gün içerisinde yayımlanmıştı. KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevaplarının da oturumun tamamlanmasından kısa bir süre sonra duyurulması bekleniyor.