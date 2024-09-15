KPSS ortaöğretim sınav kitapçıkları görüntüleme ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarih, 15 Eylül tarihli sınav öncesinde merak ediliyor. Adaylar, KPSS ortaöğretim sınav kitapçıkları görüntüleme ekranında 2024 sınav oturumlarının kitapçıklarına ve cevaplarına ulaşabilecek. Peki, PSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

KPSS ortaöğretim sınav kitapçıkları görüntüleme ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim, 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS ortaöğretim sınav kitapçıkları görüntüleme ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? - 2

Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

KPSS ortaöğretim sınav kitapçıkları görüntüleme ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? - 3

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

KPSS lisans ve ön lisan sınavının soruları aynı gün içerisinde yayımlanmıştı. KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevaplarının da oturumun tamamlanmasından kısa bir süre sonra duyurulması bekleniyor.

KPSS ortaöğretim sınav kitapçıkları görüntüleme ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? - 4

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇ TARİHİ

ÖSYM takviminde sınav sonuç tarihine yer verildi. KPSS ortaöğretim Sınav sonuçları, 4 Ekim'de açıklanacak.

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