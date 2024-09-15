KPSS ortaöğretim sınav kitapçıkları görüntüleme ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?
KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarih, 15 Eylül tarihli sınav öncesinde merak ediliyor. Adaylar, KPSS ortaöğretim sınav kitapçıkları görüntüleme ekranında 2024 sınav oturumlarının kitapçıklarına ve cevaplarına ulaşabilecek. Peki, PSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim, 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.