KPSS ortaöğretim sınav kitapçıkları görüntüleme ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları yayımlandı

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SORULARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "15 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ortaöğretim sınavının (2024-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın % 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 15 Eylül 2024 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 25 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.