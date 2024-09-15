KPSS ortaöğretim sınav kitapçıkları görüntüleme ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları yayımlandı

KPSS 2024 ortaöğretim oturumlarına ait sorular ve cevap anahtarları 15 Eylül Pazar günü sınavın hemen ardından paylaşıldı. Sınava başvuran adaylar, KPSS ortaöğretim soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM üzerinden ulaşabilecek.

KPSS ortaöğretim sınav kitapçıkları görüntüleme ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları yayımlandı - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim, 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru soruldu. KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları kısa sürede yayımlandı.

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS ortaöğretim sınav kitapçıkları görüntüleme ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları yayımlandı - 2

SINAV KİTAPÇIKLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 15 Eylül 2024 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM KİTAPÇIKLARI GÖRÜNTÜLEME

KPSS ortaöğretim sınav kitapçıkları görüntüleme ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları yayımlandı - 3

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SORULARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "15 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ortaöğretim sınavının (2024-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın % 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 15 Eylül 2024 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 25 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

KPSS ortaöğretim sınav kitapçıkları görüntüleme ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları yayımlandı - 4

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇ TARİHİ

ÖSYM takviminde sınav sonuç tarihine yer verildi. KPSS ortaöğretim Sınav sonuçları, 4 Ekim'de açıklanacak.

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