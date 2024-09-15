KPSS ortaöğretim sınav kitapçıkları görüntüleme ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları yayımlandı
KPSS 2024 ortaöğretim oturumlarına ait sorular ve cevap anahtarları 15 Eylül Pazar günü sınavın hemen ardından paylaşıldı. Sınava başvuran adaylar, KPSS ortaöğretim soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM üzerinden ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim, 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru soruldu. KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları kısa sürede yayımlandı.