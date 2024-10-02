KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonucu görüntüleme ekranında

ATAMALAR NASIL YAPILACA?

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacak. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini internet aracılığıyla yapacaklar.Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecek.