KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonucu görüntüleme ekranında

"KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ÖSYM'den geldi. Lise düzeyinde KPSS sınavına katılan adayların gözü kulağı ÖSYM sonuç ekranında. Takvime göre, 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için ekim ayı işaret edilmişti.

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonucu görüntüleme ekranında - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı.

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KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonucu görüntüleme ekranında - 2

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 15  Eylül 2024'de düzenlenen 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra AİS (Aday İşlemleri) sayfası üzerinden ilan edilecek. Buna göre; 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 Cuma günü açıklanacak. 

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonucu görüntüleme ekranında - 3

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonucu görüntüleme ekranında - 4

ATAMALAR NASIL YAPILACA?

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacak. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini internet aracılığıyla yapacaklar.Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecek.

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonucu görüntüleme ekranında - 5

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacak.

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