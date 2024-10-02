KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonucu görüntüleme ekranında
"KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ÖSYM'den geldi. Lise düzeyinde KPSS sınavına katılan adayların gözü kulağı ÖSYM sonuç ekranında. Takvime göre, 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için ekim ayı işaret edilmişti.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı.