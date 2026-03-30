KPSS ortaöğretim sınav takvimi 2026: Lise KPSS ne zaman uygulanacak?
30.03.2026 11:22
Tuğba Öztürk
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınav takvimi, lise mezunu olan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Kamuda lise mezunları için ayrılmış olan kontenjanlara girerek memuriyet hayatına adım atmak isteyen adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 KPSS takvimini merak ediyor. Peki, 2026 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
2026 KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Memur olabilme hayaliyle KPSS ortaöğretim sınavı için hazırlıklarını sürdüren lise mezunları, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimini inceliyor. Peki, 2026 KPSS lise sınavı ne zaman?
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınav ve başvuru takvimi belli oldu.
Buna göre; KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak.
Söz konusu sınavın sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.