KPSS ortaöğretim sınav yerleri 2024: Lise KPSS sınav giriş yerleri ne zaman ne zaman açıklanacak? (ÖSYM AİS ekranı)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, lise mezunu olan ve KPSS ortaöğretim sınavına katılacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. 15 Eylül tarihinde ÖSYM'nin düzenleyeceği KPSS ortaöğretim sınavı öncesinde, lise mezunu KPSS adayları sınava girecekler okulları öğrenmek için sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri, sınava sayılı günler kala adayların gündeminde yer almaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, KPSS lise sınavı için tarih belli olmuştu. Şimdi gözler KPSS ortaöğretim sınav yerlerine çevrildi. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?