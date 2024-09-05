KPSS ortaöğretim sınav yerleri 2024: Lise KPSS sınav giriş yerleri ne zaman ne zaman açıklanacak? (ÖSYM AİS ekranı)

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri için henüz bir tarih duyurusu yapılmadı.



KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin de sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.



Buna göre; Lise KPSS sınav giriş yerlerinin eylül ayının ilk haftasında açıklanacağı öngörülüyor.