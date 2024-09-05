KPSS ortaöğretim sınav yerleri 2024: Lise KPSS sınav giriş yerleri ne zaman ne zaman açıklanacak? (ÖSYM AİS ekranı)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, lise mezunu olan ve KPSS ortaöğretim sınavına katılacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. 15 Eylül tarihinde ÖSYM'nin düzenleyeceği KPSS ortaöğretim sınavı öncesinde, lise mezunu KPSS adayları sınava girecekler okulları öğrenmek için sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri 2024: Lise KPSS sınav giriş yerleri ne zaman ne zaman açıklanacak? (ÖSYM AİS ekranı) - 1

2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri, sınava sayılı günler kala adayların gündeminde yer almaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, KPSS lise sınavı için tarih belli olmuştu. Şimdi gözler KPSS ortaöğretim sınav yerlerine çevrildi. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

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KPSS ortaöğretim sınav yerleri 2024: Lise KPSS sınav giriş yerleri ne zaman ne zaman açıklanacak? (ÖSYM AİS ekranı) - 2

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri için henüz bir tarih duyurusu yapılmadı.

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin de sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; Lise KPSS sınav giriş yerlerinin eylül ayının ilk haftasında açıklanacağı öngörülüyor.

KPSS ortaöğretim sınav yerleri 2024: Lise KPSS sınav giriş yerleri ne zaman ne zaman açıklanacak? (ÖSYM AİS ekranı) - 3

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS ortaöğretim sınav yerleri 2024: Lise KPSS sınav giriş yerleri ne zaman ne zaman açıklanacak? (ÖSYM AİS ekranı) - 4

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, KPSS ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; KPSS ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

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