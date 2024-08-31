KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Lise KPSS sınav giriş yerleri

Lise düzeyinde sınava katılacak olan adaylar, gerçekleşecek olan sınav öncesi osym.gov.tr üzerinden yayınlanan sınav belgelerini T.C kimlik numarası ile öğrenecekler. KPSS sınav giriş belgesinin çıktısı olmadan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Lise KPSS sınav giriş yerleri - 1

2024 Ortaöğretim KPSS sınav giriş yerleri için sınava katılım sağlayacak vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Kamuda memur olmak isteyen vatandaşların katılım göstereceği 2024 Ortaöğretim KPSS, sınav giriş yerleri ile gündemde yer almaya başladı. İşte, Lise KPSS sınav giriş yerlerinde son durum...

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Lise KPSS sınav giriş yerleri - 2

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı.

Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Eylül ayının ilk haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Lise KPSS sınav giriş yerleri - 3

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER