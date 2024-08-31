KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Lise KPSS sınav giriş yerleri
Lise düzeyinde sınava katılacak olan adaylar, gerçekleşecek olan sınav öncesi osym.gov.tr üzerinden yayınlanan sınav belgelerini T.C kimlik numarası ile öğrenecekler. KPSS sınav giriş belgesinin çıktısı olmadan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2024 Ortaöğretim KPSS sınav giriş yerleri için sınava katılım sağlayacak vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Kamuda memur olmak isteyen vatandaşların katılım göstereceği 2024 Ortaöğretim KPSS, sınav giriş yerleri ile gündemde yer almaya başladı. İşte, Lise KPSS sınav giriş yerlerinde son durum...