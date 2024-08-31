KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Lise KPSS sınav giriş yerleri

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.



KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı.



Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.



Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Eylül ayının ilk haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.