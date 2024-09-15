KPSS ortaöğretim sınavı başladı | Geç kalan adaylar koşarak geldi: “Çok gecikmedim, bir dakikacık”
2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim oturumu saat 10.15’te başladı. Adaylara, genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Sınav 12.25’te sona erecek. Sınav öncesinde bir kez daha bilindik görüntüler yaşandı. Geç kalan adaylar, sınav merkezine koşarak yetişmeye çalıştı. Adaylardan biri, “Bir dakikacık, ne olur. Çok gecikmedim.” diyerek içeri girmek istedi ancak başarılı olamadı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim başladı.Sınav için 81 il ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da toplam 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılıyor.