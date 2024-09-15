KPSS ortaöğretim sınavı nasıldı, zor muydu? Yusuf Dikeç sorusu gündem oldu: KPSS ortaöğretim sınavı 2024 yorumları

KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava damga vuran sorulardan biri de Yusuf Dikeç sorusu oldu. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı nasıldı, zor muydu? İşte KPSS ortaöğretim sınavı 2024 yorumları

KPSS ortaöğretim sınavı nasıldı, zor muydu? Yusuf Dikeç sorusu gündem oldu: KPSS ortaöğretim sınavı 2024 yorumları - 1

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2024 ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde tamamlandı. Sınava katılım sağlayan memur adayları, sınavda çıkan sorulara dair yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

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KPSS ortaöğretim sınavı nasıldı, zor muydu? Yusuf Dikeç sorusu gündem oldu: KPSS ortaöğretim sınavı 2024 yorumları - 2

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara ortaöğretim oturumunda 120 soru soruldu.

KPSS ortaöğretim sınavı nasıldı, zor muydu? Yusuf Dikeç sorusu gündem oldu: KPSS ortaöğretim sınavı 2024 yorumları - 3

2024 KPSS YORUMLARI

"şaka maka kpss çok kolaymış harika olduğum için harita soruları hariç her şeyi çözdüm"

"Okudukça bitmeyen sorular..."

"Sınava biz mi girdik o mu bilemedim."

"Samsun ve Trabzon sizi hiç unutmayacağım.
#kpssortaöğretim "

"Bu kpss ne biçim birşeymiş YKS'yi tercih ederim"

"Kpss de Osmanlı tarihine çalışssaydım birinciydim"

"Kpss matematik ve Türkçesi bu kadar kolay mı oluyordu."


KPSS ortaöğretim sınavı nasıldı, zor muydu? Yusuf Dikeç sorusu gündem oldu: KPSS ortaöğretim sınavı 2024 yorumları - 4

"5 yıldır liseden mezun olup ortaöğretim KPSS’ye girmek yük olurmuş"

"Yine o muhteşem türkçe paragraf soruları teşekkürler :) #kpss

"Genel kültür sorularını gördükten sonra baya kültürsüz oldugumu ögrendim tesekkürler"

"KPSS'de doğru yaptığımdan emin olduğum tek soru Yusuf Dikeç sorusu amk iyi ki olimpiyatları izlemişim"

"Yusuf Dikeç sorusu gündeme dair güzeldi."

"Sınava uykusuz gelenler uyusun diye mükemmel paragraf soruları yapmışlar "

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