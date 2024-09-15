KPSS ortaöğretim sınavı nasıldı, zor muydu? Yusuf Dikeç sorusu gündem oldu: KPSS ortaöğretim sınavı 2024 yorumları
KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava damga vuran sorulardan biri de Yusuf Dikeç sorusu oldu. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı nasıldı, zor muydu? İşte KPSS ortaöğretim sınavı 2024 yorumları
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2024 ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde tamamlandı. Sınava katılım sağlayan memur adayları, sınavda çıkan sorulara dair yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.