KPSS ortaöğretim sınavı nasıldı, zor muydu? Yusuf Dikeç sorusu gündem oldu: KPSS ortaöğretim sınavı 2024 yorumları

2024 KPSS YORUMLARI

"şaka maka kpss çok kolaymış harika olduğum için harita soruları hariç her şeyi çözdüm"



"Okudukça bitmeyen sorular..."



"Sınava biz mi girdik o mu bilemedim."



"Samsun ve Trabzon sizi hiç unutmayacağım.

#kpssortaöğretim "



"Bu kpss ne biçim birşeymiş YKS'yi tercih ederim"



"Kpss de Osmanlı tarihine çalışssaydım birinciydim"



"Kpss matematik ve Türkçesi bu kadar kolay mı oluyordu."





