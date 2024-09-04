KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? (2024 lise KPSS sınav tarihi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim tarihi, lise mezunu on binlerce kişi tarafından merakla sorgulanıyor. Kamu boş bulunan lise mezunu kontenjanlarına girebilmek amacıyla, 2024 KPSS ortaöğretim sınavına girecek olan adaylar, gözlerini ÖSYM'de yapılacak sınav giriş yerleri duyurusuna çevirdi. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman?

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? (2024 lise KPSS sınav tarihi) - 1

2024 KPSS ortaöğretim (lise) sınav tarihi, sınav katılım sağlayacak olan lise mezunlarının gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte, KPSS ortaöğretim sınav tarihi belli oldu. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

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KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? (2024 lise KPSS sınav tarihi) - 2

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, KPSS ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; KPSS ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? (2024 lise KPSS sınav tarihi) - 3

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri için henüz bir tarih duyurusu yapılmadı.

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? (2024 lise KPSS sınav tarihi) - 4

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin de sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; Lise KPSS sınav giriş yerlerinin eylül ayının ilk haftasında açıklanacağı öngörülüyor.

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