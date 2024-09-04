KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? (2024 lise KPSS sınav tarihi)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim tarihi, lise mezunu on binlerce kişi tarafından merakla sorgulanıyor. Kamu boş bulunan lise mezunu kontenjanlarına girebilmek amacıyla, 2024 KPSS ortaöğretim sınavına girecek olan adaylar, gözlerini ÖSYM'de yapılacak sınav giriş yerleri duyurusuna çevirdi. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman?
2024 KPSS ortaöğretim (lise) sınav tarihi, sınav katılım sağlayacak olan lise mezunlarının gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte, KPSS ortaöğretim sınav tarihi belli oldu. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?