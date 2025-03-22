KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, bu yıl var mı? (2025 ÖSYM lise KPSS takvimi)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim için tarih araştırmaları başladı. En son 2024 yılında yapılan KPSS ortaöğretim sınavının ardından yeni sınav tarihi lise mezunları tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı için takvim belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, bu yıl var mı?
2025 lise KPSS sınav tarihi için ÖSYM'nin takvimi sorgulanmaya devam ediyor. KPSS'nin lise mezunlarına yönelik yapılan sınavı KPSS ortaöğretim için takvim 2025 yılı takvimi belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, bu yıl var mı?