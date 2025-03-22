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KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, bu yıl var mı? (2025 ÖSYM lise KPSS takvimi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim için tarih araştırmaları başladı. En son 2024 yılında yapılan KPSS ortaöğretim sınavının ardından yeni sınav tarihi lise mezunları tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı için takvim belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, bu yıl var mı?

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, bu yıl var mı? (2025 ÖSYM lise KPSS takvimi) - 1

2025 lise KPSS sınav tarihi için ÖSYM'nin takvimi sorgulanmaya devam ediyor. KPSS'nin lise mezunlarına yönelik yapılan sınavı KPSS ortaöğretim için takvim 2025 yılı takvimi belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, bu yıl var mı?

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KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, bu yıl var mı? (2025 ÖSYM lise KPSS takvimi) - 2

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor.

KPSS Ortaöğretim oturumu, 2025 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2026 yılında organize edilecek.

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, bu yıl var mı? (2025 ÖSYM lise KPSS takvimi) - 3

KPSS HAKKINDA BİLGİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

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