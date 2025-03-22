KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, bu yıl var mı? (2025 ÖSYM lise KPSS takvimi)

2025 lise KPSS sınav tarihi için ÖSYM'nin takvimi sorgulanmaya devam ediyor. KPSS'nin lise mezunlarına yönelik yapılan sınavı KPSS ortaöğretim için takvim 2025 yılı takvimi belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, bu yıl var mı?