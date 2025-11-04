KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? Gözler 2026 KPSS lise sınav tarihinde

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor.



KPSS Ortaöğretim oturumu, 2024 yılında yapıldığı için 2025 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2026 yılında organize edilecek. Sınavın net tarihi ise ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2026 sınav takvimiyle birlikte belli olacak.