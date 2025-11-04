KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? Gözler 2026 KPSS lise sınav tarihinde
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim tarihi için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak 2026 takvimine çevrildi. Her iki yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı, lise mezunlarının kamuda çalışabilmesine olanak sağlıyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM tarih verdi mi?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı, kamuda görev almak isteyen lise mezunları tarafından araştırılıyor. Kamuda lise mezunları için ayrılan boş kontenjanlara, KPSS Ortaöğretim sınavı sonrasında alımlar yapılacak. Peki, önümüzdeki yıl KPSS Ortöğretim sınavı ne zaman yapılacak?