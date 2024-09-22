KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lise sonuçları için tarih verdi

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ TARİHİ

Türkiye geneli ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da toplam 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salonun kullanıldığı sınava 1 milyon 864 bin 867 aday başvuru yaptı.



Sınav sonuçları, 4 Ekim'de açıklanacak.