KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lise sonuçları için tarih verdi
KPSS Ortaöğretim sınavı ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. ÖSYM, KPSS lise sonuçları için tarih verdi. Belirlenen takvime göre, KPSS Ortaöğretim sonuçları ekim ayında ilan edilecek. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Lise mezunlarına yönelik düzenlenen ve iki yıl ara ile organize edilen KPSS Ortaöğretim oturumu 15 Eylül 2024 tarihinde tamamlandı. Şimdi ise adayların sonuç tarihine yönelik araştırmaları hız kazandı.