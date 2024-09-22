KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lise sonuçları için tarih verdi

KPSS Ortaöğretim sınavı ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. ÖSYM, KPSS lise sonuçları için tarih verdi. Belirlenen takvime göre, KPSS Ortaöğretim sonuçları ekim ayında ilan edilecek. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lise sonuçları için tarih verdi - 1

Lise mezunlarına yönelik düzenlenen ve iki yıl ara ile organize edilen KPSS Ortaöğretim oturumu 15 Eylül 2024 tarihinde tamamlandı.  Şimdi ise adayların sonuç tarihine yönelik araştırmaları hız kazandı.

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KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lise sonuçları için tarih verdi - 2

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ TARİHİ

Türkiye geneli ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da toplam 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salonun kullanıldığı sınava 1 milyon 864 bin 867 aday başvuru yaptı.

Sınav sonuçları, 4 Ekim'de açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lise sonuçları için tarih verdi - 3

KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek.

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lise sonuçları için tarih verdi - 4

Öte yandan, 2024-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 25 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek.

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