KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları için artık saatler kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Eylül'de yapılan sınavla birlikte, kamuda lise mezunları için ayrılan boş kontenjanlara alım yapılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından ise lise KPSS tercihleri gündeme gelecek. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Lise mezunları tarafından katılım sağlanan 2024 KPSS ortaöğretim sınavının ardından gözler ÖSYM sonuç ekranına çevrildi. Yayımlanan sınav takvimine göre, 2024 KPSS ortaöğretim sonuçları bugün açıklanacak. Sınav sonuçlarını merak eden adaylar ise KPSS ortaöğretim sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?