KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçları için artık saatler kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Eylül'de yapılan sınavla birlikte, kamuda lise mezunları için ayrılan boş kontenjanlara alım yapılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından ise lise KPSS tercihleri gündeme gelecek. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1

Lise mezunları tarafından katılım sağlanan 2024 KPSS ortaöğretim sınavının ardından gözler ÖSYM sonuç ekranına çevrildi. Yayımlanan sınav takvimine göre, 2024 KPSS ortaöğretim sonuçları bugün açıklanacak. Sınav sonuçlarını merak eden adaylar ise KPSS ortaöğretim sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 2

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS ortaöğretim takvimiyle birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 Cuma günü açıklanacak. Sonuçların saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 3

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 4 Ekim tarihinde KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 4

LİSE KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sonuçlarının bugün açıklanacak olmasının ardından gözler tercih işlemlerine çevrilecek. Devlet kadrolarında lise mezunu adaylar için yapılacak alımlar öncesinde ÖSYM üzerinden tercih işlemi yapılacak.

KPSS ortaöğretim tercihlerinin sonuçların açıklanmasının ardından kısa bir zaman sonra erişime açılması bekleniyor.

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