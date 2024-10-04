KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları: 60, 65, 70, 75 puan ile ne olunur, P94 puan türü nedir?

KPSS P94 İLE HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

Üniversiteler



Enstitüler



Bakanlıklar



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı



Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü



Karayolları Genel Müdürlüğü



Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı



Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği



Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü



Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü



Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü



Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü



Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü



Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü



Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı



Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü



Türk Dil Kurumu Başkanlığı



T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü



Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü



Gelir İdaresi Başkanlığı



Sayıştay Başkanlığı



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı



Meteoroloji Genel Müdürlüğü



Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı



Kişisel Verileri Koruma Kurumu



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü



Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü