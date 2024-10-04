KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları: 60, 65, 70, 75 puan ile ne olunur, P94 puan türü nedir?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler taban ve tavan puanlarına çevrildi. KPSS ortaöğretim sınavından 60, 65, 70 ve 75 puan olan öğrenciler, P94 puan türüyle meslek tercihlerinde bulunacak. Adaylar ise hangi meslekleri tercih edebileceklerini araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yılın KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanlarıyla, hangi meslekleri tercih edebileceğini öğrenebilirsiniz. İşte KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları.

KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları: 60, 65, 70, 75 puan ile ne olunur, P94 puan türü nedir? - 1

KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları, 4 Ekim'de açıklanan KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. KPSS P94 puan türüne göre yapılacak olan tercihlere göre hangi mesleklerin tercih edileceği belli oldu. Öte yandan KPSS ortaöğretim puanını öğrenen adaylar, P94 puan türü nedir sorgusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları: 60, 65, 70, 75 puan ile ne olunur, P94 puan türü nedir? - 2

KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NE OLUNUR?

2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler geçtiğimiz yılın KPSS taban ve tavan puanlara çevrildi. Geçmiş yıllardaki taban ve tavan puanları sayesinde, adaylar bu sene yapacakları bölüm tercihleri öncesi fikir sahibi olabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları: 60, 65, 70, 75 puan ile ne olunur, P94 puan türü nedir? - 3

KPSS P94 NEDİR?

KPSS P94 puan türü ortaöğretim sonuçlarında yer alan bir puan türüdür. Sınava giren adayların yaptıkları netler KPSS P94 ibaresinde bulunmaktadır.

Sınava giren her kamu adayının standart sapmaya göre netleri KPSS P94 puanı üzerinden hesaplanmaktadır.

KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları: 60, 65, 70, 75 puan ile ne olunur, P94 puan türü nedir? - 4

KPSS P94 İLE HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

Üniversiteler

Enstitüler

Bakanlıklar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayıştay Başkanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

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