KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları: 60, 65, 70, 75 puan ile ne olunur, P94 puan türü nedir?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler taban ve tavan puanlarına çevrildi. KPSS ortaöğretim sınavından 60, 65, 70 ve 75 puan olan öğrenciler, P94 puan türüyle meslek tercihlerinde bulunacak. Adaylar ise hangi meslekleri tercih edebileceklerini araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yılın KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanlarıyla, hangi meslekleri tercih edebileceğini öğrenebilirsiniz. İşte KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları.
KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları, 4 Ekim'de açıklanan KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. KPSS P94 puan türüne göre yapılacak olan tercihlere göre hangi mesleklerin tercih edileceği belli oldu. Öte yandan KPSS ortaöğretim puanını öğrenen adaylar, P94 puan türü nedir sorgusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.