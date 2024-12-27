KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2024: KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim tercihleri için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunun ardından, adaylar sınav sonuçlarından aldıkları puanlara ve tercih kılavuzundaki boş kontenjanlara göre tercihlerini yapacak. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2024: KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? - 1

2024 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, lise mezunu adayların KPSS ortaöğretim tercih işlemleri başlayacak. KPSS ortaöğretim sonuçlarından aldıkları puanlara ve boş kontenjanlara göre tercih yapacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek duyuruya çevirdi. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim (lise) tercihleri ne zaman başlayacak?

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KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2024: KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? - 2

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 20 Eylül'de açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 4 Ekim'de açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.

ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemleri ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıl ortaöğretim ve önlisans tercihleri 21 Aralık'ta başlamıştı.

Buna göre; 2024 KPSS ortaöğretim ve önlisans tercih kılavuzunun aralık ayının son haftalarında yayımlanması bekleniyor.

KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2024: KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? - 3

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2024: KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? - 4

KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NE OLUNUR?

2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler geçtiğimiz yılın KPSS taban ve tavan puanlara çevrildi.

Geçmiş yıllardaki taban ve tavan puanları sayesinde, adaylar bu sene yapacakları bölüm tercihleri öncesi fikir sahibi olabilecek.

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