KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2024: KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim tercihleri için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunun ardından, adaylar sınav sonuçlarından aldıkları puanlara ve tercih kılavuzundaki boş kontenjanlara göre tercihlerini yapacak. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak?
2024 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, lise mezunu adayların KPSS ortaöğretim tercih işlemleri başlayacak. KPSS ortaöğretim sonuçlarından aldıkları puanlara ve boş kontenjanlara göre tercih yapacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek duyuruya çevirdi. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim (lise) tercihleri ne zaman başlayacak?