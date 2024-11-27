KPSS ortaöğretim tercihleri 2024: KPSS (lise) ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim tercih tarihleri için araştırmalar sürmeye devam ediyor. Kamuya lise mezunu alımı için KPSS ortaöğretim tercihlerinin başlamasını bekleyen binlerce kişi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

KPSS ortaöğretim tercihleri 2024: KPSS (lise) ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? - 1

2024 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu, lise mezunu adayların tercih yapabilmesi için beklenmeye devam ediyor. Kamuda lise mezunu alımı için ayrılan boş kontenjanlara tercih yapacak olan adaylar, 2024 KPSS ortaöğretim tercih tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Peki, 2024: KPSS (lise) ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

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KPSS ortaöğretim tercihleri 2024: KPSS (lise) ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? - 2

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 20 Eylül'de açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 4 Ekim'de açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.

ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemleri ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıl ortaöğretim ve önlisans tercihleri 21 Aralık'ta başlamıştı.

Buna göre; 2024 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunun aralık ayında yayımlanması bekleniyor.

KPSS ortaöğretim tercihleri 2024: KPSS (lise) ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? - 3

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS ortaöğretim tercihleri 2024: KPSS (lise) ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? - 4

KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NE OLUNUR?

2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler geçtiğimiz yılın KPSS taban ve tavan puanlara çevrildi.

Geçmiş yıllardaki taban ve tavan puanları sayesinde, adaylar bu sene yapacakları bölüm tercihleri öncesi fikir sahibi olabilecek.

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