KPSS ortaöğretim tercihleri 2024: KPSS (lise) ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim tercih tarihleri için araştırmalar sürmeye devam ediyor. Kamuya lise mezunu alımı için KPSS ortaöğretim tercihlerinin başlamasını bekleyen binlerce kişi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
2024 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu, lise mezunu adayların tercih yapabilmesi için beklenmeye devam ediyor. Kamuda lise mezunu alımı için ayrılan boş kontenjanlara tercih yapacak olan adaylar, 2024 KPSS ortaöğretim tercih tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Peki, 2024: KPSS (lise) ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?