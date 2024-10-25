KPSS ortaöğretim tercihleri 2024: KPSS ortaöğretim (lise) tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim tercihleri için geri sayım sürmeye devam ediyor. 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavdan aldıkları puanlara göre tercih yapmayı bekleyen adaylar, gözlerini geçtiğimiz yılın KPSS taban ve tavan puanlarına çevirdi. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim (lise) tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

KPSS ortaöğretim tercihleri 2024: KPSS ortaöğretim (lise) tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? - 1

2024 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. KPSS ortaöğretim sınavlarından aldıkları puanlara göre, kamuda lise mezunları için ayrılan pozisyonlara tercih yapacak olan adaylar, gözlerini 2024 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzuna çevirdi. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS ortaöğretim tercihleri 2024: KPSS ortaöğretim (lise) tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? - 2

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri belli olacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KPSS ortaöğretim tercihleri 2024: KPSS ortaöğretim (lise) tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? - 3

KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NE OLUNUR?

2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler geçtiğimiz yılın KPSS taban ve tavan puanlara çevrildi. Geçmiş yıllardaki taban ve tavan puanları sayesinde, adaylar bu sene yapacakları bölüm tercihleri öncesi fikir sahibi olabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ortaöğretim tercihleri 2024: KPSS ortaöğretim (lise) tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? - 4

KPSS P94 NEDİR?

KPSS P94 puan türü ortaöğretim sonuçlarında yer alan bir puan türüdür. Sınava giren adayların yaptıkları netler KPSS P94 ibaresinde bulunmaktadır.

Sınava giren her kamu adayının standart sapmaya göre netleri KPSS P94 puanı üzerinden hesaplanmaktadır.

KPSS ortaöğretim tercihleri 2024: KPSS ortaöğretim (lise) tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? - 5

KPSS P94 İLE HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

Üniversiteler

Enstitüler

Bakanlıklar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayıştay Başkanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

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