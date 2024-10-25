KPSS ortaöğretim tercihleri 2024: KPSS ortaöğretim (lise) tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

2024 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. KPSS ortaöğretim sınavlarından aldıkları puanlara göre, kamuda lise mezunları için ayrılan pozisyonlara tercih yapacak olan adaylar, gözlerini 2024 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzuna çevirdi. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?