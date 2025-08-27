KPSS oturumlarına sayılı gün kaldı: KPSS 2025 sınav giriş belgeri için gözler ÖSYM'de

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumlarına sayılı gün kaldı. Yaklaşan sınav tarihiyle birlikte, gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. KPSS sınav giriş belgeleri geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM adresi üzerinden ilan edilecek.

KPSS Lisans sınavı için hazırlıklar devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınav öncesinde adayların sınav giriş belgeleri yayımlanacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

KPSS sınav giriş belgeleri sınav tarihinden 10 gün önce yayımlanıyor. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınav yerlerinin 28 Ağustos'ta; Alan Bilgisi oturumları için sınav yerlerinin 3 Eylül'de ilan edilmemesi öngörülüyor.

KPSS SINAV OTURUMLARI HAKKINDA

Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı ise 7 Eylül'de saat 10.15'te, Alan Bilgisi 1. oturum 13 Eylül saat 10.15'te, 2. oturum 13 Eylül saat 14.45'te, 3. oturum ise 14 Eylül saat 10.15'te gerçekleşecek.

Genel Kültür - Genel Yetenek sınavı 130 dakika sürecek ve saat 12.25'te bitecek.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ HAKKINDA

Giriş belgeleri, adayların sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgilerini içerecek. Belgeler, sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce ÖSYM’nin resmi internet adresi ais.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini alabilecek.

Sınava katılacak adayların belgelerinin çıktısını sınav günü yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

