KPSS oturumlarına sayılı gün kaldı: KPSS 2025 sınav giriş belgeri için gözler ÖSYM'de
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumlarına sayılı gün kaldı. Yaklaşan sınav tarihiyle birlikte, gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. KPSS sınav giriş belgeleri geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM adresi üzerinden ilan edilecek.
KPSS Lisans sınavı için hazırlıklar devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınav öncesinde adayların sınav giriş belgeleri yayımlanacak.