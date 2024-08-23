KPSS P1-P2-P3 puan türü nedir? (KPSS puan türlerine göre kadro atamaları)
KPSS P1-P2-P3 puan türleri, lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte memur adaylarının gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanan KPSS sonuçlarında aldıkları puanları gören memur adayları, özellikle KPSS P1-P2-P3 puan türlerine odaklandı. KPSS puan türlerinin neye göre belirlendiği ve hangi kadroların atamalarında kullanıldığı sorgulanıyor. Peki, KPSS P1-P2-P3 puanı nedir?
KPSS puan türlerine göre kadro atamaları, binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. KPSS tercih işlemlerinde baz alınan puan türleri, kadro durumlarına göre farklılık gösteriyor. İşte, KPSS P1-P2-P3 puan türlerinin ne anlama geldiği hakkında bilgiler.