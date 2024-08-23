KPSS P1-P2-P3 puan türü nedir? (KPSS puan türlerine göre kadro atamaları)

KPSS P1-P2-P3 puan türleri, lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte memur adaylarının gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanan KPSS sonuçlarında aldıkları puanları gören memur adayları, özellikle KPSS P1-P2-P3 puan türlerine odaklandı. KPSS puan türlerinin neye göre belirlendiği ve hangi kadroların atamalarında kullanıldığı sorgulanıyor. Peki, KPSS P1-P2-P3 puanı nedir?

KPSS P1-P2-P3 puan türü nedir? (KPSS puan türlerine göre kadro atamaları) - 1

KPSS puan türlerine göre kadro atamaları, binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. KPSS tercih işlemlerinde baz alınan puan türleri, kadro durumlarına göre farklılık gösteriyor. İşte, KPSS P1-P2-P3 puan türlerinin ne anlama geldiği hakkında bilgiler.

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KPSS P1-P2-P3 puan türü nedir? (KPSS puan türlerine göre kadro atamaları) - 2

KPSS P1 NEDİR?

KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

KPSS P1-P2-P3 puan türü nedir? (KPSS puan türlerine göre kadro atamaları) - 3

KPSS P2 NEDİR?

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P1-P2-P3 puan türü nedir? (KPSS puan türlerine göre kadro atamaları) - 4

KPSS P3 NEDİR?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek yüzde 50,

Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

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