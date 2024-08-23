KPSS P1-P2-P3 puan türü nedir? (KPSS puan türlerine göre kadro atamaları)

KPSS puan türlerine göre kadro atamaları, binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. KPSS tercih işlemlerinde baz alınan puan türleri, kadro durumlarına göre farklılık gösteriyor. İşte, KPSS P1-P2-P3 puan türlerinin ne anlama geldiği hakkında bilgiler.