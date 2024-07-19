KPSS saat kaçta başlayacak/kaç bitecek? (KPSS alan bilgisi sınavları süre bilgisi)

ALAN BİLGİSİ SORULARI HAKKINDA

Sınavlarda çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak adaylara, istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.



Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak.