KPSS saat kaçta başlayacak/kaç bitecek? (KPSS alan bilgisi sınavları süre bilgisi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Oturumları 20-21 Temmuz'da yapılacak. Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da KPSS oturumlarının başlangıcı, bitişi ve süresiyle ilgili ayrıntıları araştırıyor. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak/kaç bitecek?

KPSS saat kaçta başlayacak/kaç bitecek? (KPSS alan bilgisi sınavları süre bilgisi) - 1

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)  alan bilgisi oturumlarına kısa bir süre kala kılavuzdaki ayrıntılar yeniden gündeme geldi. Adaylar özellikle KPSS başlangıç ve bitiş saatini merak ediyor. Peki, KPSS alan bilgisi oturumları saat kaçta başlayacak/kaç bitecek?

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KPSS saat kaçta başlayacak/kaç bitecek? (KPSS alan bilgisi sınavları süre bilgisi) - 2

KPSS ALAN BİLGİSİ 1 VE 2.OTURUMU HAKKINDA

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) yarın saat 10.15'te, 2. oturum (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te başlayacak. Her iki oturumda da adaylara 150 dakika süre verilecek.


KPSS saat kaçta başlayacak/kaç bitecek? (KPSS alan bilgisi sınavları süre bilgisi) - 3

KPSS ALAN BİLGİSİ 3.OTURUMU HAKKINDA

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu ise (işletme, muhasebe, istatistik) 21 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. 160 dakika sürecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

KPSS saat kaçta başlayacak/kaç bitecek? (KPSS alan bilgisi sınavları süre bilgisi) - 4

ALAN BİLGİSİ SORULARI HAKKINDA

Sınavlarda çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak adaylara, istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak.

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