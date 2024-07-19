KPSS saat kaçta başlayacak/kaç bitecek? (KPSS alan bilgisi sınavları süre bilgisi)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Oturumları 20-21 Temmuz'da yapılacak. Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da KPSS oturumlarının başlangıcı, bitişi ve süresiyle ilgili ayrıntıları araştırıyor. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak/kaç bitecek?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) alan bilgisi oturumlarına kısa bir süre kala kılavuzdaki ayrıntılar yeniden gündeme geldi. Adaylar özellikle KPSS başlangıç ve bitiş saatini merak ediyor. Peki, KPSS alan bilgisi oturumları saat kaçta başlayacak/kaç bitecek?