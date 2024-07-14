KPSS saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? KPSS sınavından en erken ne zaman çıkılır?

KPSS lisans oturumları 14 Temmuz'da başlıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, bugün yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Sınava katılım sağlayacak adaylar da sınav süresi ve sınavdan çıkış saatlerine odaklandı. Peki, KPSS saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? KPSS sınavından en erken ne zaman çıkılır?

KPSS saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? KPSS sınavından en erken ne zaman çıkılır? - 1

KPSS genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları ile KPSS maratonu başladı. Bugün yapılacak genel yetenek-genel kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna da katılacak.

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KPSS saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? KPSS sınavından en erken ne zaman çıkılır? - 2

KPSS GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR SINAVLARI KAÇ DAKİKA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

Sınav 12:25'te sona erecek.

KPSS saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? KPSS sınavından en erken ne zaman çıkılır? - 3

Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

KPSS saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? KPSS sınavından en erken ne zaman çıkılır? - 4

KPSS'DEN EN ERKEN NE ZAMAN ÇIKILIR?

Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacak.

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