KPSS saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? KPSS sınavından en erken ne zaman çıkılır?

KPSS genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları ile KPSS maratonu başladı. Bugün yapılacak genel yetenek-genel kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna da katılacak.