KPSS saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? KPSS sınavından en erken ne zaman çıkılır?
KPSS lisans oturumları 14 Temmuz'da başlıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, bugün yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Sınava katılım sağlayacak adaylar da sınav süresi ve sınavdan çıkış saatlerine odaklandı. Peki, KPSS saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? KPSS sınavından en erken ne zaman çıkılır?
KPSS genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları ile KPSS maratonu başladı. Bugün yapılacak genel yetenek-genel kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna da katılacak.