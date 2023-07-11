KPSS sınav giriş yerleri 2023: ÖSYM KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 23 Temmuz yapılacak olan KPSS lisans sınavı öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan memur adayları, sınava hangi okullarda gireceklerini merak ediyor. Peki, 2023 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav giriş yerleri 2023: ÖSYM KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2023 KPSS sınav giriş belgesi için tarih araştırmaları başladı. Sınava kısa bir zaman kalmasıyla birlikte, sınava girecek olan memur adayları gözlerini ÖSYM'den gelecek olan KPSS sınav giriş yerleri duyurusuna çevirdi. Peki, 2023 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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KPSS sınav giriş yerleri 2023: ÖSYM KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2023 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

KPSS sınav giriş yerleri 2023: ÖSYM KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2023 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS sınav giriş yerleri 2023: ÖSYM KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.

Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

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