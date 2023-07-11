KPSS sınav giriş yerleri 2023: ÖSYM KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 23 Temmuz yapılacak olan KPSS lisans sınavı öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan memur adayları, sınava hangi okullarda gireceklerini merak ediyor. Peki, 2023 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023 KPSS sınav giriş belgesi için tarih araştırmaları başladı. Sınava kısa bir zaman kalmasıyla birlikte, sınava girecek olan memur adayları gözlerini ÖSYM'den gelecek olan KPSS sınav giriş yerleri duyurusuna çevirdi. Peki, 2023 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?