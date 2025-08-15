KPSS sınav giriş yerleri 2025: KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım devam ederken, sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında KPSS sınav giriş yerleri geliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen sınav merkezleri ve salon bilgileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden duyurulacak. Peki, 2025 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2025 KPSS sınav yerleri için beklenen tarih.
2025 KPSS sınav giriş yerleri her sınav dönemi öncesinde olduğu gibi bu yılda da gündeme geldi. Bu yıl eylül ayında uygulanacak olan KPSS sınavları için artık çok az bir zaman kaldı ve KPSS başvurusu yapan adaylar sınava girecekleri okulları merakla araştırmaya başladı. Peki, 2025 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?