KPSS sınav giriş yerleri 2025: KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 KPSS sınav giriş yerleri her sınav dönemi öncesinde olduğu gibi bu yılda da gündeme geldi. Bu yıl eylül ayında uygulanacak olan KPSS sınavları için artık çok az bir zaman kaldı ve KPSS başvurusu yapan adaylar sınava girecekleri okulları merakla araştırmaya başladı. Peki, 2025 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?