KPSS sınav giriş yerleri 2025: KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım devam ederken, sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında KPSS sınav giriş yerleri geliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen sınav merkezleri ve salon bilgileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden duyurulacak. Peki, 2025 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2025 KPSS sınav yerleri için beklenen tarih.

2025 KPSS sınav giriş yerleri her sınav dönemi öncesinde olduğu gibi bu yılda da gündeme geldi. Bu yıl eylül ayında uygulanacak olan KPSS sınavları için artık çok az bir zaman kaldı ve KPSS başvurusu yapan adaylar sınava girecekleri okulları merakla araştırmaya başladı. Peki, 2025 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre KPSS sınav giriş belgeleri, genellikle sınav tarihinden 7-10 gün önce erişime açılıyor. Bu nedenle 2025 KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler dikkate alındığında, sınav giriş belgelerinin ağustos ayının son haftası veya sınavdan bir hafta önce yani eylül ayının ilk haftasında adayların erişimine sunulması bekleniyor.

2025 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu için başvurular 10 Temmuz'da tamamlandı. Lisans sınavına girecek adaylar için ise tarih belli oldu.

ÖSYM takvimine göre; 2025 KPSS lisans sınavı 7 Eylül'de yapılacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV TARİHİ

Lisans sınavının ardından KPSS Alan Bilgisi oturumları düzenlenecek. Alan bilgisi sınavı, adayın mezuniyet branşına göre 1. gün ve 2. gün oturumları şeklinde uygulanacak. Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler gibi alanlarda sınava girecek adaylar, ÖSYM’nin belirlediği oturum planına göre sınava katılacak.

KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumu 13 Eylül'de yapılacak. İkinci gün oturumu ise 14 Eylül'de düzenlenecek.

